El fenómeno denominado: Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal, causa severos cambios en las condiciones atmosféricas del país. En días anteriores, el Senamhi había advertido un aumento de lluvias y vientos sobre todo en zonas de sierra del país.

Es así que varios centros poblados ubicados en la zona sierra del Perú, sobre todo en localidad con mayor altitud, las consecuencias de este fenómeno se sienten intensamente, como en Cusco.

En un reciente reporte de Senamhi, Marcapata, una localidad ubicada a cinco horas de la Ciudad Imperial y sobre los tres mil metros de altura, registra fuertes nevadas que persistirán hasta el 19 de agosto.

Según informan, se espera que estas condiciones persistan hasta media semana, con la ocurrencia de lluvia, aguanieve, granizo y nieve, originadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos.

“Ante este panorama, se exhorta a los pobladores que en las noches frías, deben usar ropa abrigadora al dormir. Si necesitas salir, cubre bien tus pies, garganta y cabeza para protegerte del frío”, señalaron desde el Senamhi.

DATO:

- Fuertes nevadas en la zona denominada abra Málaga, ubicada a más de cuatro mil metros de altura en Cusco, recientemente originaron el despiste y vuelco de un vehículo particular, dejando dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas.