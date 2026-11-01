La celebración de Halloween o la ‘Noche de Brujas’ 2026, se llevó a cabo con presencia masiva de locales y turistas en la Plaza Mayor de Cusco.

Esta fiesta siempre genera bastante concurrencia de personajes disfrazados que se dan cita, sobre todo, en el Centro Histórico de Cusco, donde se llevan a cabo concursos de disfraces y otros.

Sin embargo, esta vez la presencia de una carismática pareja llamaba la atención de propios y extraños. Se trataba de una abuelita y su nieto quienes se caracterizaron de personajes de la película animada: ‘Coco’.

La abuelita cusqueña paseaba contenta de la mano junto a su pequeño nieto, quien estaba vestido como ‘Miguel’, ambos pedían dulces y posaban con una sonrisa cuando locales y turistas les pedían sacarse una fotografías.

Familiares de la ancianita citaron que ella no tuvo que ponerse ningún disfraz para la ocasión, ya que, como se le ve, es como se viste regularmente.

DATO:

La Plaza Mayor de Cusco, año a año, es tomada por miles de locales y turistas, quienes muestran sus mejores disfraces, compartiendo momentos de relax y diversión, a través de juegos y concursos.

¿De qué trata la película ‘Coco’?

La película animada ‘Coco’, estrenada en 2017 por Pixar y distribuida por Disney, cuenta la historia de Miguel, un niño mexicano que sueña con convertirse en músico y emprende una aventura relacionada con el Día de Muertos.

Uno de los personajes principales es Mamá Coco, la bisabuela del protagonista, cuya historia tiene un papel fundamental en el mensaje de la película sobre la memoria familiar y el recuerdo de los antepasados.

La participación de la abuelita cusqueña y su nieto evocó esa relación familiar durante una celebración que reunió a personas de distintas generaciones en el Centro Histórico de Cusco.