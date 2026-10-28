Cade, el principal foro empresarial del país, que se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre, bajo el lema ‘Unidos para Avanzar’, regresa a la región Cusco después de tres años y reunirá a más de 35 líderes y especialistas nacionales e internacionales en el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado en la Ciudadela de Salud Infantil ‘Virgen de Vidawasi’, en Urubamba.

Esta edición busca promover una agenda de colaboración entre empresas, Estado, regiones y sociedad civil para transformar las capacidades del Perú en oportunidades de inversión, empleo y bienestar. En un contexto marcado por el inicio de un nuevo ciclo de gobierno a nivel nacional y regional, Cade Ejecutivos plantea la necesidad de identificar prioridades comunes y fortalecer la articulación entre los distintos sectores para impulsar el desarrollo nacional.

“Perú tiene muchas fortalezas: somos trabajadores, extremadamente creativos y contamos con una economía que sigue creciendo. Sin embargo, podemos multiplicar esas capacidades si logramos trabajar juntos. El desarrollo no puede concentrarse en algunos sectores o territorios; si una parte del país se queda atrás, no tendremos un crecimiento sostenible”, citaron en el lanzamiento.

El encuentro abordará cuatro ejes: la necesidad de unirnos, crecer desde las regiones, crecer en el mundo global y avanzar unidos. La agenda incluirá oportunidades de inversión y desarrollo territorial, competitividad internacional, inteligencia artificial y mecanismos de colaboración público-privada para acelerar proyectos y generar resultados concretos.

LAS REGIONES COMO AGENDA NACIONAL

El retorno del foro a Cusco busca colocar el potencial de los territorios en el debate económico nacional y superar una visión concentrada en Lima. Para ello, se analizarán las oportunidades de crecimiento en sectores como agricultura, minería, industria, energía, salud y turismo, así como el aprovechamiento de los recursos descentralizados para dinamizar las economías regionales, atraer inversiones y generar empleo formal.

“Avanzar significa recuperar la senda de crecimiento, promover inversiones, generar empleo formal y transformar nuestro potencial económico en bienestar para todos los ciudadanos. Cusco tiene mucho que aportar a este propósito, y que Cade Ejecutivos se realice en nuestra región permite acercar la agenda empresarial nacional a las oportunidades y desafíos que vivimos en el territorio”, afirmó Vladimir Luna, director de Economía de la Cámara de Comercio de Cusco.

Por su parte, Gonzalo Galdos, presidente de Ipae Acción Empresarial, destacó que el foro reunirá a representantes de distintos ámbitos para abordar los principales desafíos del país y construir una agenda compartida. “Esta edición de Cade Ejecutivos representa una oportunidad para reunir al sector empresarial, las autoridades, la sociedad civil y otros actores clave en torno a una agenda clara para el Perú. Volvemos a Cusco con la convicción de que el país necesita fortalecer la colaboración entre sus instituciones y regiones para convertir sus oportunidades en avances concretos en los ámbitos económico, político y social”, señaló.

La agenda incluirá, además, un espacio para recoger compromisos de empresarios, gremios y autoridades nacionales y regionales. Se analizarán mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), orientados a acelerar inversiones, fortalecer la cooperación entre el sector privado y el Estado, y contribuir a que las iniciativas de desarrollo se traduzcan en resultados para la población.

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