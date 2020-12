El último viernes 11 de diciembre, los pobladores y autoridades de Machu Picchu (Cusco), se declararon en huelga indefinida, en exigencia a las empresas de transporte ferroviario, mejores condiciones y más frecuencias de viaje en tren para los turistas nacionales.

En la víspera, los manifestantes bloquearon las salidas e ingresos de trenes de la Estación de Machu Picchu, así como tomaron la vía férrea en distintos puntos. Este sábado las condiciones se radicalizaron, indicando que, además de prohibir el ingreso a Machu Picchu por tren, también suspendían el acceso a la maravilla mundial a través de Santa Teresa.

Por medio de un comunicado, el Comité de Lucha del Distrito de Machu Picchu, indicó que el ingreso a través de la denominada ’Ruta Amazónica’ también se hallaba suspendido, conminando a los turistas y a operadoras de viaje a no intentar acceder a Machu Picchu por medio de esta modalidad de viaje.

“Por acuerdo de la población de Machu Picchu, se tomó la decisión de brindar todas las facilidades de evacuación de los turistas que llegaron hasta el 11 de diciembre a Machu Picchu, sin embargo, a partir del 12 de diciembre no será posible el ingreso a través de la ‘Ruta Amazónica‘ por un tema de seguridad de los visitantes”, señala textualmente la comunicación.

De esta manera el viaje a la maravilla mundial vía férrea: Ollantaytambo - Machu Picchu, así como vía alterna: Santa Teresa - Hidroeléctrica - Machu Picchu, ha sido suspendido, no pudiendo acceder los turistas por ningún medio.

EL PEDIDO PRINCIPAL.

Debido a la pandemia de la COVID-19, el tránsito de turistas internacionales a Cusco se ha visto interrumpido. Si antes la economía de esta industria estaba basada en la visita de extranjeros, ahora lo está en la visita de turistas nacionales, que si bien llegan a Cusco con un presupuesto todavía exiguo, dinamizan el flujo de divisas y ayudan a la tan mentada reactivación económica.

Sin embargo, en la tesis que sostienen los pobladores de Machu Picchu, los visitantes nacionales no llegan en una cantidad adecuada debido a los altos costos en pasaje de tren que tienen que pagar. Según el alcalde de Machu Picchu, a diario llegan mil connacionales para conocer la maravilla mundial, de ellos solamente 100 acceden al Tren Local y pagan 24 soles de pasaje, mientras que los demás deben pagar tarifas que van desde los 60 hasta los 400 dólares por el mismo viaje.

Tras conocerse la resolución de una huelga indefinida y del bloqueo de vías, la empresa PeruRail emitió un comunicado confirmando la suspensión de todos sus servicios y salidas desde y hacia Machu Picchu. A través de una nota de prensa aseguraron que la disposición obedece a un afán de salvaguardar la integridad de sus pasajeros y colaboradores.

Sobre la posibilidad de aumentar frecuencias o disminuir el costo de pasajes para turistas nacionales, el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, mencionó que, en reunión sostenida en Cusco con representantes del Ejecutivo y PeruRail, la empresa no dio visos de solución a los pedidos, limitándose a mencionar que no podían modificar sus salidas por un tema de contrato.

HUELGA INDEFINIDA EN LA MARAVILLA MUNDIAL.

Para Óscar Valencia, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, la situación es bastante clara, o aumentan las frecuencias para turistas nacionales o la huelga continúa. Pese al enorme impacto local, regional y nacional que esta suspensión de servicios implica, señala que es un costo que deberán pagar a causa de las empresas ferroviarias que no dan su brazo a torcer.

“Ellos (PeruRail e Inka Rail) sólo quieren llevar 100 turistas nacionales en el Tren Local ¿cómo es eso posible?, ¿y el resto? se ve obligado a pagar tarifas de turistas extranjeros en dólares. No es difícil entender que el peruano todavía está muy golpeado y no tiene mucho dinero, ellos (nacionales) quieren llegar a Cusco y reactivar el turismo, pero con esos costos exorbitantes no pueden, no los dejan”, refirió.

DATO:

- Se supo que la empresa PeruRail tiene un total de 40 frecuencias diarias a Machu Picchu, de las cuales sólo 05 son para locales y nacionales, el resto se trata de trenes turísticos cuyo precio es en dólares. De otro lado, Inca Rail tiene 13 frecuencias diarias, todas de corte turístico, no teniendo espacios para locales, tampoco traslada equipaje ni carga para los residentes de Machu Picchu.