La ciudad de Cusco, cuna del antiguo Imperio Inca, se prepara para el Inti Raymi 2026 con renovadas expectativas y un espíritu festivo que promete captar la atención de miles de visitantes tanto locales como internacionales. Esta antigua festividad, que celebra el solsticio de invierno y el renacimiento del dios Sol, es uno de los eventos culturales más importantes de Perú, y su edición del 2026 promete ser inolvidable.

Inti Raymi, que significa ‘Fiesta del Sol’, es una celebración que se remonta a la época incaica, cuando el pueblo inca se reunía para rendir homenaje al Inti, el dios Sol, agradeciendo por las cosechas y pidiendo prosperidad para el año venidero. En la actualidad, la celebración ha sido revivida como una recreación histórica que destaca la riqueza cultural de la región.

Cada 24 de junio, Cusco se convierte en un escenario viviente donde actores, músicos y bailarines locales recrean los rituales ancestrales con gran devoción y atención al detalle. Este año, las expectativas son altas, ya que el evento busca superar la participación y vistosidad de ediciones anteriores.

La Empresa Municipal de Festejos del Cusco, organizadora del Inti Raymi 2026 ha anunciado innovaciones que buscan enriquecer la experiencia de los asistentes, sin perder de vista la esencia tradicional de la festividad. Entre las novedades, se ha previsto un aumento en la capacidad de los espacios destinados al público para asegurar una mayor comodidad y accesibilidad. Se espera que la Plaza Mayor de Cusco y la explanada de Sacsayhuamán, lugares clave de la celebración, reciban a más de 100 000 personas.

Más allá de su importancia cultural, el Inti Raymi tiene un impacto significativo en la economía local. Comerciantes, artesanos y empresarios turísticos de la región se benefician del flujo de turistas, lo que contribuye al desarrollo económico de Cusco. Este año, se espera un aumento en la llegada de visitantes internacionales, gracias a una campaña de promoción que ha captado la atención de medios de comunicación de todo el mundo, se supo que 200 mil turistas llegaron a Cusco para estas fechas.





DATO:

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