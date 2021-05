Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, tiene programada una caravana y un mitin en la Plaza Túpac Amaru este martes 01 de junio, cuando llegue a Cusco procedente de la Región Puno, sin embargo esta actividad no estaría consentida por las autoridades cusqueñas.

Según sus partidarios, el maestro llegará primero a Sicuani en la provincia de Canchis, donde ofrecerá un mitin en su plaza mayor, para luego trasladarse hasta el distrito de Saylla y continuar en caravana hacia el centro de Cusco, donde llevaría a cabo un encuentro con sus simpatizantes.

Este último acto fue desestimado por el prefecto regional de Cusco, Julio Hancco, quien señaló a Correo que negó toda autorización y garantías del caso para el mitin, ya que contraviene las normas vigentes que prohíben reuniones en multitud.

“Este evento (mitin en la Plaza Túpac Amaru) no tiene las garantías del caso, lo hemos desestimado. Estamos en una situación crítica, no es necesario convocar masivamente a simpatizantes, porque estaríamos poniendo en riesgo sus salud, hay otros medios para transmitir protestas, no está bien pretender llenar las plazas cuando mucha gente está falleciendo”, citó.

Añadió que por ley de estado de emergencia todo acto costumbrista, religioso o político, que confiera la reunión masiva de personas está completamente prohibido y que en su despacho han rechazado brindar garantías para todos los candidatos que han presentado su solicitud, no solamente a Perú Libre o Fuerza Popular.

Por su parte, el presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Carlos Pérez, refirió enfático que el mitin programado en la Plaza Túpac Amaru no se llevará a cabo de ninguna manera y que este martes estará en ese emplazamiento la Defensoría del Pueblo, Prefectura, Fiscalía y Policía para hacer cumplir la normativa vigente.

La semana pasada, al arribo de la candidata presidencial, Keiko Fujimori, se desató una serie de encuentros y fricciones entre simpatizantes y detractores de la lideresa de Fuerza Popular, incluso la Policía detuvo a cuatro personas en medio de un enfrentamiento en la Plaza Mayor del Cusco. Las autoridades buscan evitar este escenario con la llegada de Pedro Castillo.

