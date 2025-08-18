Evaluar la ejecución de un ambicioso programa de inversiones que busca potenciar la conectividad vial, el desarrollo turístico y la sostenibilidad ambiental de la región, ha sido el principal objetivo de una visita técnica a las provincias de Acomayo, Canas y Espinar del Gobierno Regional Cusco y una comitiva del Banco Mundial.

La iniciativa contempla la ejecución de la carretera Yauri - Suykutambo de doble carril asfaltado, que incluirá 12 puentes y una inversión estimada en 310 millones de soles. Este proyecto se articulará con la carretera de Integración K’ana, que une Yanaoca con Espinar y representa una inversión de 419 millones de soles, generando un corredor de gran impacto para la movilidad y el turismo regional.

El proyecto no se limita a la construcción de infraestructura vial sino también incorpora acciones complementarias como proyectos de saneamiento básico, reforestación, prevención de incendios forestales, planes de desarrollo urbano y fortalecimiento de la actividad agropecuaria. Esta visión integral busca aprovechar el potencial de atractivos como: Tres Cañones, la fortaleza de Waqrapukara, el puente Q’eswachaka, el Valle de Suykutambo y la conexión con el Valle del Colca, impulsando un turismo sostenible y nuevas oportunidades económicas para las comunidades.

El representante del Banco Mundial para el sector Transporte en Países Andinos, Felipe Targa, destacó el alto potencial turístico de la región y reafirmó el interés de la entidad financiera en respaldar proyectos que promuevan el desarrollo económico sostenible. “No se trata solo de una carretera, sino de generar un corredor que active la economía, fortalezca servicios y muestre al mundo el valor natural y cultural del Cusco”, expresó.

Desde el Gobierno Regional Cusco, confirmaron que el expediente técnico de la carretera Yauri - Suykutambo ya está concluido y aprobado, por tanto, en los próximos días se gestionará la certificación ambiental ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el compromiso de dejar el programa completamente diseñado para su ejecución, asegurando un impacto a largo plazo.