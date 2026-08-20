Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la tarde del último jueves, un sismo de magnitud 7.2 se registró a las 13:00 horas.

El epicentro fue localizado 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

Sin embargo, debido a su gran intensidad, pudo sentirse en regiones como Puno, Arequipa y Cusco, fue en esta región donde locales y turistas corrieron para guarecerse al sentir el movimiento.

De momento no se reportaron daños en la región imperial, no obstante, las autoridades se movilizan para recoger data que sirva para confirmar la afectación a instalaciones públicas o privadas.

DATO:

- El movimiento tuvo una profundidad de 108 kilómetros, con coordenadas de latitud -14.70 y longitud -73.78. El IGP reportó una intensidad de III-IV en Coracora - Ayacucho.