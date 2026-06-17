Ian Treger es un turista norteamericano de 29 años, que llegó a Cusco a principios de mayo y se dispuso a recorrer los atractivos turísticos más icónicos de la región.

Sin embargo, desde el 13 de mayo último su paredero es un misterio. Dejó encargadas sus cosas al personal del airbnb donde se hospedaba, prometiendo volver en cinco días, cosa que nunca pasó.

Sus familiares, al ver que los días pasaban y no recibían noticias sobre él, dieron la alerta sobre su desaparición, movilizando a las autoridades cusqueñas, que hasta ahora no dan con el paradero del visitante.

NECESITAN UN HELICÓPTERO

Sobre el caso, el general PNP Virgilio Velásquez, jefe de la Región Polciial Cusco, señaló que la búsqueda del turista se intensifica, pero necesitan apoyo logístico para obtener mayores resultados.

“Ayer nos reunimos con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, estamos organizando equipos de búsqueda con personal de Alta Montaña, Radiopatrulla y Ejército Peruano, para conjuncionar equipos con miembros de rescate”, citó.

Luego mencionó que están a la espera de confirmación por parte del Ejército Peruano para iniciar la búsqueda vía aérea. “Estamos coordinando un apoyo aéreo con helicópero para hacer un rastrillaje por la zona del Ausangate, sabemos que podría haberse dirigido hacia esa montaña (...) dijo que iba a la Montañade Siete Colores o a Choquequirao, pero no existe registro de ingreso a ninguno de estos lugares”, culminó.

DATO

- Si tiene alguna información acerca del paradero de Ian llamar inmediatamente al 105 de la Policía o acudir a la comisaría más cercana.