“Queremos que traigan a (Sebastián) Peña Vilca”, exigen los familiares de la empresaria Gloria Roxana Félix Carbajal, asesinada el pasado 8 de octubre, durante la instalación del campo ferial. Este sujeto conocido con el alias “Diablo” permanece privado de su libertad en la ciudad de Lima, sin rendir cuentas a la justicia en la provincia de Chincha por el crimen por encargo que confesó haber cometido.

Traslado al hospital

Peña Vilca de 22 años, sindicado como el sicario en este homicidio, contó en video como y con quienes llegó desde Lima para matar a la promotora de eventos. Según su propia narración fue él quien realizó los múltiples disparos que acabaron con la vida de la víctima. Tras el hecho, escapó con sus cómplices y el 21 de octubre fue atrapado por la policía en una barbería de Villa El Salvador, en posesión de un arma de fuego con la serie erradicada.

“Diablo” desde entonces quedó recluido en la capital por la presunta comisión del delito de uso o porte de arma de fuego y municiones. Sin embargo, no ha respondido ante la justicia en Chincha por el asesinato de Roxana Félix. Los deudos exigen que el pistolero sea puesto a disposición de las autoridades locales (PNP, Ministerio Público y Poder Judicial) para que sea procesado por el homicidio y reciba drástica condena.

“Señor juez, señor fiscal necesito justicia para ella (Roxana) para que pueda descansar en paz, se los pido por favor, necesito justicia”, clama un familiar de la desaparecida empresaria. Asimismo, los deudos exigen que alias “Diablo” sea trasladado a Chincha, lugar donde se cometió el violento asesinato por encargo por el monto de 2 mil soles. “Hasta ahora no lo han traído, queremos que traigan a Peña vilca”, invocan.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Pedro Porras Cuba, manifestó que se esta solicitando que Sebastián Peña sea trasladado al penal de Chincha debido a que existen diligencias pendientes en el asesinato de la empresaria. “Esperamos que cuando se encuentre acá poder hacer la reconstrucción, que es muy importante para el total esclarecimiento de los hechos”, manifestó el oficial.

EL DATO: Peña Vilca fue capturado en Villa El Salvador junto a Joaquín Ramírez Aponte. Este último recluido desde ayer en el penal de Chincha con medida coercitiva. La captura de ambos fue posible tras un arduo trabajo de inteligencia.

LA CIFRA: 21 de octubre fueron atrapados en una barbería Sebastián Peña y Joaquín Ramírez.

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