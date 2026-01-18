Un huaico que se produjo la tarde del sábado 17 de enero, afectó seriamente la infraestructura del centro educativo José Carlos Mariátegui del distrito e Salcabamba, provincia de Tayacaja, informaron medios digitales.

El fenómeno natural causó perjuicio a la sala de cómputo y otras áreas donde se encontraba material educativo. Según algunas imágenes se puede apreciar cómo el barro ingresó a pasadizos y salones.

De los videos que circulan se conoció que el deslizamiento afectó un corralón cercano, de donde al parecer murieron algunos animales.

A su vez, el puente de las inmediaciones también fue arrastrado por las toneladas de piedras y barro que descendían de la ladera. Con ello se interrumpe las comunicaciones viales en la zona.