Un huaico arrastró una mototaxi con seis pasajeros por un cerro y dejó a varios heridos y a una madre de familia fallecida, en el distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, tras las intensas lluvias que se registran en esta jurisdicción.

El lamentable hecho ocurrió la tarde de ayer, cuando el vehículo trasladaba a las personas por un camino carrozable en el caserío Sumuche Bajo, cuando una masa de lodo y piedras los soprendió y arrastró varios metros hacia una quebrada de la zona. .

Según versiones, algunos de ellos se lanzaron cuando eran arrastrados, mientras que otros terminaron en el camino. En tanto, la víctima terminó sin vida debajo del mototaxi y fue identificada como Marilda Manchay Yajahuanca.

Hasta el lugar llegaron decenas de pobladores, quienes provistos de sogas, ayudaron a jalar el vehículo para rescatar el cadáver, que luego el personal del centro de salud local lo retiró en una camilla.

Por otro lado, las lluvias registradas en Canchaque, Huancabamba, provocaron el aumento considerable del río Serrán, que impidió el pase de decenas de vehículos.

Aunque luego de algunas horas que fue disminuyendo el caudal, algunas camionetas se arriesgaron a cruzar el badén de dicha zona para trasladar personas y productos de primera necesidad. Mientras las autoridades recomendaron no poner en riesgo sus vidas.

Según informaron, los sectores afectados son La Paccha, Puente de Fierro, Los Chorros, La Boca del Lobo, Debajo de la Mina y La Variante a la Mina. Otro afectado es el tramo Miraflores - Hualapampa.

INUNDADOS. En tanto, más de 300 hectáreas de cultivos de mango y limón resultaron inundadas en el distrito de Tambogrande, tras el desborde del río Piura que aumentó considerablemente su caudal por las persistentes lluvias en esta jurisdicción.

El desborde del río ha afectado considerablemente los sembríos perteneciente al centro poblado de San Lorenzo de Malingas, donde el agua ha arrasado con extensas parcelas, dejando a los agricultores con grandes pérdidas económicas.

En tanto, el presidente de la Junta de Usuarios San Lorenzo (JUSHSAL), Miguel Castillo Vera, informó que el desborde del río Chipillico afectó 80 metros del dique derecho de la Bocatoma Chipillico.

Ante la emergencia, indicó que procedieron con el cambio del cableado eléctrico y el reforzamiento del tramo con rocas para mitigar los daños y prevenir nuevas inundaciones en la zona.

A la vez señaló que las lluvias han causado el colapso de un tramo del canal Yuscay en la progresiva 14+980, donde se han caído aproximadamente 80 metros de canal y de la misma forma han causado daños en las losas del canal Sacsayhuamán, donde la maquinaria de la JUSHSAL está interviniendo para reparar los daños y el agua pueda ser distribuida a los agricultores.

Sin embargo, el dirigente agrario advirtió que la maquinaria actual es insuficiente para cubrir todos los sectores afectados por las intensas lluvias.

Castillo señaló que ya se encuentran elaborando 40 fichas técnicas para la reparación y descolmatación de canales, así como para la rehabilitación de trochas carrozables. Ante esto solicitó al Gobierno Regional de Piura la dotación de combustible para que la maquinaria pueda intervenir de inmediato en las zonas de emergencia.