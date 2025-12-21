Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana del sábado 20 de diciembre en la vía nacional Ticrapo–Mollepampa, en la región Huancavelica. Una camioneta tipo combi se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros, dejando como saldo ocho personas fallecidas y siete gravemente heridas.

El hecho ocurrió en el anexo de Chauga, jurisdicción del distrito de Ticrapo. Según informaron las autoridades locales, las víctimas murieron de manera instantánea debido a la violencia del impacto. Entre los fallecidos se encuentran cinco menores de edad y tres adultos.

Heridos fueron evacuados a hospital de Pisco

Los siete heridos fueron rescatados con apoyo de personal de salud y pobladores de la zona, quienes realizaron labores de auxilio en condiciones geográficas adversas. Posteriormente, fueron trasladados de emergencia al Hospital Departamental de Pisco, donde reciben atención médica especializada.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Huancavelica (COER) informó que mantiene el monitoreo permanente del caso, mientras la Policía Nacional investiga las causas que originaron el despiste del vehículo.

Identificación de las víctimas

Fallecidos:

Guillermo Martínez Loza

Ahmed Martínez Arteaga

Maricruz Cerón Lara

Yareli Calderón Herrera

Claribeth Calderón Herrera

Lidia Arteaga Chávez

Hildauro Mejía Arteaga

Una persona aún no identificada

Heridos:

Olivia Martínez Arteaga

Haly Martínez Arteaga

Anthony Medina Colquepisco

Danna Medina Cerón

Elida Machuca Herrera

Maryori Mejía Ventura

Jackeline Ventura Colquepisco

De acuerdo con información difundida en redes sociales, los pasajeros se dirigían a una actividad pronavideña, conocida como chocolatada. La tragedia enluta a varias familias en vísperas de la Nochebuena.

Duelo distrital en Ticrapo

Ante la magnitud del suceso, la Municipalidad Distrital de Ticrapo declaró duelo distrital y dispuso la suspensión de todas las actividades oficiales prenavideñas en señal de respeto por las víctimas.