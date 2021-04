Un sector vulnerable de la población en estos tiempos de pandemia del COVID-19, son los adultos mayores; sin embargo, los ancianitos tendrán que esperar a ser vacunados contra el coronavirus debido a que el Ministerio de Salud (MINSA) aún no responde el pedido de aprobación de un sistema de refrigeración que está solicitando la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica desde hace más de una semana atrás.

Titular de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, Juan Gómez Límaco.

El director de la DIRESA de Huancavelica, Juan Gómez, también informó sobre las acciones realizadas tras los informes emitidos por la Contraloría.

ADULTOS MAYORES A LA ESPERA DE VACUNAS

Gómez afirmó que están a la espera de la aprobación del MINSA para poner a funcionar la cadena de frío para las vacunas.

“Nosotros ya hemos gestionado las dosis de las vacunas para los adultos mayores, y actualmente, la cadena de frío aún no está validada por el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos 405, y un poco más, de congeladoras que congelan a -30 grados de temperatura, y estas vacunas, que requieren de hiper o ultracongelación necesitan una congelación entre -20 y -90 grados, por lo que esta cadena de refrigeración sería valida ”, dijo el director.

TAMBIÉN PUEDES VER: Proceso de vacunación de Huancavelica en la mira de Contraloría

Acotó: “Estamos esperando la respuesta del MINSA, pero no nos quedamos de brazos cruzados, y estamos reparando algunas congeladoras que congelan a -80 grados”.

Por otro lado, el galeno explicó que, de los informes de Contraloría que recomiendan la actualización del registro del personal de salud, el MINSA ya emitió una circular para que el personal de salud que labora en la primera línea de atención de forma presencial sea vacunado en ese instante.

“ Hay una circular, si mal no recuerdo la 070, que estipula que se vacuna a todo aquel que realiza labor presencial en ese momento. Esto a razón que en los padrones están profesionales que ya no laboran, y que los que actualmente sí laboran, no están en el padrón ”, informó Gómez.

TAMBIÉN PUEDES VER: Más de 20 jóvenes fueron intervenidos en reuniones

E l director informó que ahora hay una dificultad sobre el gas que se utiliza en las congeladoras para las vacunas. “Es un problema en todas las regiones. El gas M104, que se requiere para la cadena de frío, no hay en el país”, dijo el galeno.

Cabe señalar que, 2 mil 944 adultos mayores tienen COVID-19 en la región, según registro de DIRESA, al 04 de abril.