Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la carretera Huancavelica – Huancayo, a la altura del sector de Chupan, cerca del desvío hacia el distrito de Acoria, donde un bus de la empresa de transportes Janampa y un auto particular chocaron frontalmente.

El impacto dejó al menos 10 personas heridas, según los primeros reportes. Vecinos y conductores que pasaban por el lugar auxiliaron a los ocupantes, mientras se aguardaba la llegada del personal de salud y efectivos policiales para trasladar a los lesionados a un centro médico.

Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.