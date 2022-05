El congresista Alfredo Pariona Sinche realizó una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde de Huancavelica y su gerente municipal.

“El alcalde prácticamente desde hace dos meses y medio, de manera física no se acerca a la Municipalidad, inasistió a tres sesiones de manera física, he solicitado información a COPROSEC, tampoco me informan, también pedí las actividades realizadas en los últimos tres meses, tampoco recibí (la información) hasta el momento”, afirmó Pariona.

Además recordó que en la anterior semana de representación parlamentaria se acercó a la municipalidad y tampoco lo encontró. “Me indican que el alcalde está en una actividad con sus gerentes, no me atendió, más tarde regresé, tampoco, el viernes de esa semana me acerqué con el fiscal de prevención del delito y tampoco lo encontramos, nos dijeron que estaba en una comunidad de Yauli y luego Acoria, el alcalde tampoco fue a esas comunidades”, aseveró el legislador.

Asimismo, dijo que el lunes siguiente también fue a la Municipalidad y no lo encontró, solo le dijeron que estaba encargado un regidor, al que no encontró. Dijo, además, que se comunicó con el gerente municipal quien le dijo que habían encargado al regidor Rojas de lunes a jueves y que el alcalde tenía un evento nacional en Lima, pero tampoco allí vieron al alcalde.

“Todo eso nos ha motivado a formular una denuncia por abandono de cargo (contra Rómulo Cayllahua) y al gerente municipal, Alexander García, de quien presumimos que está ejerciendo la función del alcalde y lo denunciamos por usurpación de funciones”, detalló el parlamentario.

ALCALDE NO ESTÁ Y GERENTE MUNICIPAL RESPONDE

RESPONDE. Como Correo Huancavelica buscamos al alcalde en su oficina y su secretaria nos dijo que no se encontraba en la ciudad, que estaba en un evento al que había sido invitado en Huancayo .

La trabajadora nos dijo que el regidor Rodrigo Roca estaba encargado del despacho de alcaldía, tampoco lo vimos.

El gerente municipal, Alexander García Palma, manifestó que aún no ha sido notificado de la denuncia.

“Que haga su trabajo el Ministerio Público, que haga las investigaciones y asumir, si como asevera esta presunta imputación que nos hace el congresista, que lo determinen las autoridades competentes”, dijo García Palma.

En otro momento negó haber usurpado funciones.

“De ninguna manera usurpo funciones, saben que soy abogado y siempre me enmarco dentro de la legalidad, estamos enmarcados en la ley de municipalidades y hago cosas por la delegación y atribuciones que confiere esta norma, sobre todo en temas administrativos”.

Además, Alexander García instó al congresista a legislar sobre temas como el hospital, aeropuerto, la tarifa eléctrica y lo emplazó a no fiscalizar a funcionarios de rango inferior.

“Ven como un botín la municipalidad, lamento que ocurran este tipo de cosas”, dijo el gerente.