Tras la salida del premierato de Guido Bellido, el congresista de Acción Popular afirmó que la nueva premier debe de tender puentes de diálogo con el Congreso y evitar la confrontación como lo hiciera su antecesor Guido Bellido.

Soto Palacios afirmó que es una oportunidad para evitar conflictos y que es momento de trabajar por el país.

“El primer ministro debe ser alguien que genere confianza, que genere diálogo entre las tiendas políticas, no podemos tener un premier que entre en conflicto con el congreso, le digo a la actual premier que extienda el puente del diálogo”, afirmó el parlamentario. a la vez que considera que Bellido estuvo en constante enfrentamiento con el congreso.

Cuando lanzaron la segunda reforma agraria dijo textualmente que si los congresistas no lo aprueban se irán a su pueblo, pero, le develó una mentira.

“(Ese día) Yo fui a la página de la comisión agraria del parlamento y no había ni un solo proyecto de ley sobre la segunda reforma agraria, el premier no puede prestarse para eso, a la población le hace entender que nosotros no queremos aprobar, pero, qué cosa vamos a aprobar si ni siquiera hay un proyecto presentado… Definitivamente Belllido ha mentido”, afirmó.