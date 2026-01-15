La Policía Nacional detuvo a Juan Carlos A. T. (25) tras el accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 26+150 de la carretera Lircay–Huancavelica, a la altura del cruce del centro poblado de Mosocancha, hecho que dejó como saldo una persona fallecida.

El intervenido es investigado por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, luego del despiste y choque de un vehículo cuyas circunstancias aún son materia de investigación. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para las diligencias de ley.

Como consecuencia del siniestro, perdió la vida Basilia Taipe Crispín (44). Efectivos policiales acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las pericias correspondientes, con el fin de determinar las responsabilidades del hecho.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer las causas exactas del fatal desenlace.