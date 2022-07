El director del Colegio de Ciencias y Artes, La Victoria de Ayacucho(LVA), Ángel Gaspar Cortéz, mostró su indignación sobre las declaraciones emitidas desde la Policía Nacional con respecto a la retención de un estudiante.

Como se informó a través de Correo Huancavelica, la policía intervino a un menor de edad, quien es acusado de tener un monto económico considerable el cual sería proveniente del robo perpetrado contra el Mercado de Abastos de Huancavelica.

En una conferencia de prensa, un alto oficial policial, manifestó que el alumno fue intervenido tras la alarma de un docente de la Victoria de Ayacucho, quien se encontraba ebrio y en su mochila encontraron el dinero.

Sin embargo, el director del plantel, manifestó que el referido estudiante, de quien no daremos su nombre para respetar su indemnidad, no pertenece a la institución educativa que él dirige.

“Por noticias nos enteramos que había estudiante de LVA que robó en el mercado, no sabíamos quién era ni el paradero, nos llegó un documento de la DIVINCRI-DEPRINCRI que nos piden datos de si el referido menor estudia en el plantel”, afirmó Gaspar Cortéz.

Acotó: “Ingresamos el DNI al sistema del SIAGIE y no lo localizamos, no es estudiante del colegio, no está matriculado, no sabemos su paradero, ya les respondí y comuniqué que el menor no forma parte de nuestra institución y desmentimos las afirmaciones desafortunadas emitidas en diferentes medios de comunicación que afectan a nuestra prestigiosa institución educativa y nos reservamos el derecho de entablar acciones judiciales en defensa de nuestro derecho”.