Comenzó su campaña electoral recorriendo los centros poblados con la esperanza de lograr un curul en el Congreso, sin embargo, alcanzó una cama en el hospital de Essalud.

Se trata del candidato Jhonny Jurado, candidato de Alianza Para el Progreso con el número 1, quien en sus constantes viajes proselitistas se contagió del peligroso COVID - 19 .

“Hemos mantenido las precauciones correspondientes, pero, en el transcurso nos hemos contagiado, se contagió mi equipo, yo, del cual, el que tuvo más daño fui yo, que llegué hasta el hospital. Los ocho de mi equipo están bien, el único afectado soy yo ”, manifestó Jurado, quien va dos semanas con el mal.

Con un 30 % del pulmón dañado y saturación de 83 %, el candidato está internado en el Hospital II de Essalud Huancavelica .

Sin embargo, el postulante afirma que continuará con su campaña.

“Sé que estoy en desventaja con el resto de candidatos, pero lo primero es la salud, Sé que nos repondremos de esto y continuaremos. Siempre haciendo el llamado a toda la población a cuidarse” dijo.

PEDIDO PARA QUE TODOS SE CUIDEN DE PELIGROSO VIRUS

Ante esta realidad y en vista que el virus no perdona a nadie, Jurado instó a todas las personas a que puedan cuidarse y evitar enfermarse .

“Eso que soy joven, no tengo ni una comorbilidad, esta enfermedad ataca a todos , y como dijo el ministro Zamora, a todos nos va a dar esto”, afirmó.

Acotó: “Pido a toda la población a cuidarse, no es fácil enfrentarse al coronavirus, sabiendo que no hay camas UCI, no hay camas de hospitalización, sabiendo que falta oxigeno ”.

Esta situación le llevó a rescatar dos cosas importantes.

La primera, reconoce el esfuerzo que realiza el personal de salud dentro de los hospitales y el mal estado del sistema en general con el que se enfrentan a la pandemia .

“Hacen todo su esfuerzo, pese a que hay deficiencias, falta personal, falta recursos humanos, falta equipamiento, falta infraestructura y con esos aspectos que falta no alcanza para llevar salud a todos los peruanos. Requerimos de una reforma drástica en el sistema de salud, no me lo cuentan, lo estoy viviendo desde el hospital”, acotó