El problema que aqueja a los centros poblados por la falta de asignación de recursos es nacional, debido a una ley que según el congresista Jorge Montoya Manrique está mal elaborada.

En Huancavelica los centros poblados se quejan por la falta de asignación presupuestal, hasta hubo una protesta con lacrimógenas.

Esto es por una mala ley, que genera abuso, ha sido mal dada, es una ley populista que no tiene sentido, es condicional por si le sobra presupuesto para que le den al centro poblado. El centro poblado debe tener una asignación directa, no tiene porqué mendigar un presupuesto, tiene que asignársele un presupuesto mínimo para que puedan sobrevivir a las necesidades básicas que tiene, en esa ley estamos trabajando.

¿No es generado por la falta de presupuesto en las comunas provinciales y distritales?

Hay una escases presupuestal porque el país está en una crisis económica, producida porque quieren hacer una constituyente, eso genera inestabilidad jurídica, se alejan las inversiones, baja el empleo, y se reduce la recaudación, todos nos reventamos con este asunto, ese es el motivo. El presupuesto no se puede hacer crecer, pero sí se puede dividir mejor para que los centros poblados tengan su asignación, mínima, y que no estén pendientes que si le sobró al otro para que le den.

O sea, ¿es la buena voluntad de los alcaldes?

No tiene que ser buena voluntad, tiene que haber una orden para que se le entregue a los centros poblados.

¿Podría desencadenar en temas de condicionamientos políticos?

Totalmente de acuerdo, esta es una mala ley, trata de solucionar un problema de manera equivocada y errónea.

¿Cuál es la necesidad de los centros poblados?

Es una necesidad real y urgente, no hay un plan de desarrollo urbano del gobierno para ni una parte del país, como no la hay, el mismo peruano genera sus centros de habitabilidad y dónde poder desarrollarse y crecer, así se crean los centros poblados, alrededor de una necesidad. Ahora no tienen ni un sol asignado.

¿No tienen cómo pagar gastos corrientes?

No tienen cómo pagar empleados, la misma gente hace el trabajo, es un gran esfuerzo de la población para salir adelante y no tienen un correlato de apoyo del Estado, que se aproveche el empeño y ganas de salir adelante para darles un poco de combustible para que puedan funcionar. El combustible es el dinero.

¿En qué consiste la propuesta que elaboran?

Lo que estamos haciendo, en trabajo de gabinete, es armar el esquema de cuántos centros poblados existen a nivel nacional, de cuántos municipios dependen, para hacer algo técnico, y en base a eso se hagan las asignaciones para el presupuesto. Reducir un poco al gobierno regional y municipio provincial, para repartirlo con los centros poblados. Pero debe hacerse de manera equitativa y proporcional, estamos en la etapa de levantamiento de datos.