El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que buscarán firmas para una moción de censura esta semana, la cual indicó que presentarán luego de escuchar las explicaciones que brinde el primer ministro, Guido Bellido, sobre sus declaraciones sobre el gas de Camisea.

MIRA ESTO | Jorge Montoya es el presidente de la Comisión encargada de investigar las elecciones generales del 2021

“El proceso que se va a seguir en el Congreso es de acuerdo a ley y se ha hecho ya un pedido de presentación del ministro (Guido Bellido), de informe que hizo la congresista Patricia Chirinos y la censura llega después de eso. Es un proceso que se debe seguir”, informó en declaraciones a RPP.

Guido Bellido es cuestionado por el mensaje que publicó el domingo, en el que amenazó con la expropiación del gas de Camisea si es que la empresa a cargo de su explotación no accede a un proceso de renegociación.

Jorge Montoya dijo que buscarán firmas para censurar a Guido Bellido el jueves del pleno. (RPP)

Para el congresista de Renovación Popular, esta actitud de parte de Bellido Ugarte afecta la “estabilidad jurídica del país y la economía”, por lo que asegura que ha conversado con otros legisladores a favor de censurar al primer ministro.

“Primero (Guido Bellido) va a presentar su descargo, y de no haber solución, de no haber sido satisfecho, sigue la censura. Consideramos que aquí tenemos los votos. Aún no hemos corrido la moción, eso lo vamos a hacer el día del pleno en la mañana”, detalló.

“Por las opiniones que he recibido, no me preocupa (lograr la cantidad de votos). Nuestra acción política es esa, queremos hacer la censura si es que no es satisfactorio su descargo el día que se presente. Es un proceso pero tiene que estar listo y preparado, sino no se puede culminar. Terminaremos en tres meses lo que iniciamos en un día, los procesos acá son muy lentos”, añadió Montoya.

Cabe precisar que Oficialía Mayor del Congreso ha convocado para dos sesiones del pleno esta semana, y se ha informado que la moción presentada por Patricia Chirinos para citar a Guido Bellido será evaluada el jueves 30 de setiembre.

VIDEO RECOMENDADO

Vacunación contra el COVID-19: ¿A quiénes alcanzará la tercera dosis de Pfizer en EE.UU.?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el ente que regula la comercialización de fármacos, autorizó una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Entérate en el siguiente video quiénes pueden acceder a esta dosis de refuerzo.