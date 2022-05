En una sesión de concejo municipal, el pleno de los regidores acordó exigir que el alcalde Rómulo Cayllahua Paytán presente un certificado de salud, a fin de que demuestre que puede seguir al frente de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Ello lo acordaron tras una sesión de concejo municipal, la cual fue convocada ante la preocupación por el estado de salud del burgomaestre, el mismo que no es visto en la comuna provincial por lo menos desde hace un mes.

Durante la reunión, que se realizó de manera virtual, uno de los regidores afirmó que el alcalde ni siquiera puede firmar.

“El efecto para esta sesión de concejo ya se está viendo, hay una incertidumbre hasta en la convocatoria de las sesiones, no deseo especular las motivaciones, pero, lo concreto es que el señor alcalde no puede ni firmar el memorándum, tiene limitaciones, definitivamente no puede conducir la sesión. Es la hora para analizar e invocar a que el señor alcalde piense más en su integridad personal”, afirmó el regidor Suarez Acero.

Acotó: “Se debería de evaluar su licencia, no debemos ser cómplices de este maltrato al señor alcalde, me parece que se aparenta una entrevista en la radio, lo exponen al alcalde, el señor alcalde no puede contestar bien las preguntas, no puede hilar ninguna idea concreta, eso es exponerlo públicamente, en esas condiciones de salud no puede seguir en la función. Hay que conversar con él”.

Otros regidores también se mostraron a favor de primero recuperar la salud del burgomaestre.