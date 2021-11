El trabajo infantil es uno de los problemas más grandes que está dejando la pandemia y el largo encierro de las aulas escolares, lo que habría aumentado en 13 % el trabajo infantil en niños de 12 a 18 años.

“La pandemia nos ha dejado un golpe durísimo, tenemos una deserción en las escuelas, en los colegios, tenemos cada día más niños trabajadores. Es el momento que debemos asumir el cargo para que desde nuestra posición hagamos algo por la niñez de Huancavelica”, afirmó Martín Retamozo Espinoza, director regional de trabajo.

Ello lo afirmó durante la marcha realizada en Huancavelica, la cual buscó concientizar para erradicar el trabajo infantil, en la misma participaron cerca de 15 instituciones de la región como la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otros.

PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LOS NIÑOS MÁS POBRES

Durante la entrevista afirmó que el trabajo infantil aumentó, debido a la necesidad económica que se vive en estos tiempos de pandemia, lo que motivó que los niños salgan a las calles a trabajar.

“Tenemos una variabilidad, la Dirección Regional de Trabajo ve el trabajo de los niños desde los 12 a 18 años y menos de 12 años lo ve otras instituciones. Nuestra estadística afirma que aumentó en 13 % el trabajo no permitido”, afirmó Retamozo Espinoza.

Detalló que el trabajo permitido es el que no debe interferir con el normal desarrollo de niño – adolescente.

“Según norma y convenio de OIT, pueden trabajar máximo cuatro horas diarias en una labor no riesgosa, por ejemplo, en construcción civil no podrían hacer metalería, cerrajería, carga de materiales pesados, pero sí ayudar en el área administrativa y su sueldo no debería de ser por debajo de un mayor de edad”, manifestó el funcionario.

Acotó: “Para que estos trabajos sean permitidos, solo deben de sacar un permiso de la dirección regional de trabajo, nosotros con la autorización del padre veremos que el menor no interfiera con el normal desarrollo de sus actividades y veremos que cumpla con el trabajo digno y su remuneración”.

Una alternativa que propone es hacer comedores populares para los niños de Huancavelica y crear nuevas políticas regionales.