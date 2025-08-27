La confesión de uno de los cuatro verdugos fue escalofriante. Un empresario contrató a 4 trabajadores para que secuestren y maten a su expareja y a su hija de 4 años, después de citarlas. Ambas fueron golpeada y quemadas. Por el doble asesinato los criminales cobraron 20 mil soles.

Uno de los presutos asesinos fue capturado por policías de Requisitorias que hicieron vigilancia en la casa ubicada en la calle Simón Bolívar s/n al pie de un cerro en el distrito de San Agustín de Cajas.

CREÍA QUE NO LO DESCUBRIRÍAN

Jorge Muñoz Aliaga (51) cayó cuando realizaba trabajos de soldadura, fabricando cocinas y cajas chinas. Por su captura ofrecían 40 mil soles de recompensa.

crueles. Según las investigaciones, el empresario Fredi Sánchez Sánchez, coordinó con Jorge Rodríguez Miranda para que asesinen y desaparezcan a Jacqueline Poma Ramos y su hija A.S.P. (4).

El 01 de agosto del 2010, Jorge Muñoz Aliaga, Elmer Melgarejo Ángel, Raynato Hermitaño Janampa y otros secuestraron a las víctimas.

A Jacqueline Poma Ramos la golpearon en la cabeza hasta matarla, luego arrojaron el cuerpo a la chimenea de la mina Uchucchacua de Oyón.

Asimismo, mataron a la menor Adriana (04), cuyo cuerpo fue quemado en la cocina de leña de la casa de Jorge Muñoz en el distrito de Chaupimarca - Pasco.

REPARTIJA P

Los criminales se repartieron los 20 mil soles.

El 18 de agosto de 2010, se halló el cadáver de Jacqueline.

Fredi Sánchez fue condenado a cadeba perpetua por ser el presunto autor e instigador a los otros les dieron 15 años de prisión.