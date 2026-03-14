En un campeonato deportivo se produjo la riña, un obrero sacó un arma hechiza y “disparó como Rambo”. Al final dos adolescentes quedaron heridos y Frank Ochoa de la Cruz (28), fue detenido.

En las últimas horas, la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, consiguió 9 meses de prisión preventiva para Frank Ochoa, por el presunto delito de tentativa de homicidio, en agravio de dos menores de 15 y 14 años y el delito de fabricación, uso de armas, en agravio del Estado.

ARMAS

En audiencia la fiscal Miriam Vilcahuamán refirió que la tarde del 1 de marzo de 2026, el acusado junto a hinchas de un equipo de la capital llegaron a la losa deportiva del Cerrito de la Libertad, donde los agraviados participaban de un campeonato deportivo y les lanzaron fuegos artificiales.

Frank Ochoa, quien usaba una capucha negra, sin mediar palabra alguna, sacó de su mochila un arma de fuego artesanal e hizo disparos.

Un proyectil impactó en la costilla del menor de 14 años, causándole daño severo a su riñón izquierdo que tuvo que ser extirpado; otra bala alcanzó la mano del adolescente de 15 años.

El agresor, que fue llevado al penal de Huamancaca, había escondido su mochila debajo de un carro con 2 armas hechizas.