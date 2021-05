A diario deben recorrer más de un kilómetro, bajar empinadas pendientes para tener agua que beber y utilizarla para preparar sus alimentos. Los pobladores del sector de la Toma Niño Pampa en el distrito de Huamancaca Chico, en la provincia de Chupaca, región Junín, tienen que caminar para obtener un servicio que debería ser básico para ellos.

Recorrido diario

Más de 70 familias viven desde hace décadas sin agua ni desagüe; esperan desde hace cinco años que se les asigne presupuesto para la ejecución de la obra que tiene un expediente técnico aprobado, mientras tanto hasta los más pequeños deben caminar con el riesgo a sufrir un accidente, hasta un puquial que se encuentra a un kilómetro de donde viven. “Todos los días debo hacer este recorrido, sino con qué cocino, qué agua tomo”, cuenta la pobladora, Naida Juyca.

Su travesía inicia a las seis de la mañana, las madres, niños, ancianos y adultos deben agarrar todos los envases limpios que tengan para almacenar el agua que puedan trasladar. “Desde que llegué a esta zona, esta es la rutina diaria, no tenemos de donde más sacar agua. Los que ya no pueden caminar, deben utilizar la que corre en el canal de riego, esta no es apta para el consumo, pero no queda de otra”, cuenta el poblador Juan Bosco Cuello.

Atravesando los cultivos de maíz de la zona, llegan hasta una pendiente, de donde deben bajar prácticamente a rastras, para evitar caerse. “En la época de lluvias es peor, debemos gatear para no caernos al abismo”, dice Juan.

Luego de descender deben caminar una pequeña trocha que los conduce hasta un puquial que se encuentra en la propiedad privada de una granja, de donde grandes y chicos hacen colas para poder almacenar un poco de agua. “Gracias al vecino que nos permite ingresar a su propiedad, no podemos lavar ropa aquí, solo es para nuestro consumo”, cuentan los pobladores de Niño Pampa.

Las mujeres acumulan las botellas llenas, en sus mantas y se las cargan en sus espaldas, los niños solo pueden cargar dos botellas y algunos ancianos se ayudan con pequeñas carretillas y nuevamente deben iniciar con el recorrido de vuelta a casa. “Hace muchos años que estamos olvidados por nuestras autoridades, estamos cansados de pedir que nos ejecuten el proyecto de agua potable, debemos buscar soluciones”, nos dice Naida Juyca.

Los vecinos de este sector no solo sacan el agua del puquio, también deben utilizar la que corre por el canal de riego. “Esta agua la utilizamos para lavar la ropa, pero cuando no podemos bajar, hasta es para consumo. Muchas veces debemos pelear por el agua”, nos cuenta la presidenta del barrio, Alejandra Aquino.

Los vecinos aseguran que producto del consumo de esta agua no potable, sufren diversas enfermedades estomacales.

Los pobladores cansados de esta situación, decidieron realizar una protesta a los exteriores de la municipalidad de Huamancaca Chico, buscando a su alcalde Tito Ávila, quien aseguran se ha comprometido a realizar el proyecto. Sin embargo, no pudieron acceder a un diálogo.