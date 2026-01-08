Con tan solo 12 años, Tayler Steven Gerrard fue reconocido en el distrito de Zapallanga, en un homenaje que destacó su trayectoria académica y los logros obtenidos, llevando en alto el nombre de su comunidad.

El reconocimiento resalta su disciplina, esfuerzo y dedicación al estudio, así como el acompañamiento familiar que ha sido clave en su formación, convirtiéndose en un ejemplo para otros estudiantes de su edad.

Respecto a su participación en el reciente examen de admisión, la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) informó que el menor postuló en la modalidad de participante libre durante el proceso de Primera Selección 2026, la cual no contempla la asignación ni reserva de vacantes, precisando además que no obtuvo ingreso a la casa de estudios.

La casa superior de estudios explicó que más de 700 estudiantes participaron en esta modalidad, cuyo objetivo es medir el rendimiento académico de los postulantes con miras a futuras postulaciones.