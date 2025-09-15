Escándalo. Un joven universitario que permanece herido con TEC en la cama del hospital de Tarma, con varias lesiones, denunció a tres agentes de la policía en presunto estado de ebriedad de haberlo agredido salvajemente.

La noche del último sábado fueron varios los testigos de la agresión en plena vía pública entre las calles Bolivar y Boulevar. Todo el escándaloso hecho se habría originado por el uso del estacionamiento. Los agentes fueron retenidos por indignados pobladores e intervenidos después por sus colegas.

Salvaje agresión

Según el parte policial, el estudiante Emerson Ray Balbin Osorio (26) detalló que se encontraba en el interior de su vehículo cuando se acercó un sujeto golpeando su auto y por el lado de la ventana del conductor le propinó un golpe en el rostro, gritándole “Largate de aquí”. El universitario salió de su auto y fue cuando otros dos sujetos llegaron y entre los tres lo redujeron con golpes de puño y patadas.

Los agresores fueron identificados como el alférez PNP Charles Quispe Flores, el capitán PNP Andaly Flores Mayorga y el suboficial Juan Pawelczyk Aguirre. Ellos fueron inicialmente intervenidos por sus colegas.

Vecinos y curiosos exigían la detención de los policías y estos fueron llevados a la comisaría, pero curiosamente no llegaron a la dependencia policial aduciendo que se fugaron.

Habrá drástica sanción

El Jefe de la Divpol Chanchamayo, coronel PNP Gustavo Estares, aseguró que los agentes serán sancionados drásticamente. “Estamos trabajando con Inspectoría en Tarma, vamos a ser drásticos si se cometieron excesos, porque no pueden manchar el nombre de nuestra institución y vamos actuar como corresponde. Si hay responsables serán sancionados de acuerdo a las medidas disciplinarias”, dijo.