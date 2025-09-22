Ocho meses después de los hechos, el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo logró que Guillermo Pelayo Bonifacio Manrique (61) reciba 16 años de pena privativa de libertad por tocamientos indebidos a una menor de 16 años.

El incidente ocurrió el 2 de noviembre de 2024, cuando el imputado engañó a la adolescente y a su hijo de 1 año, ofreciéndole dinero y un supuesto “medicamento para el COVID” que la drogó, para luego realizar tocamientos en la concha acústica del Cerrito de la Libertad. La víctima logró enviar mensajes de auxilio y fotos a su pareja, quien acudió con su madre; el agresor fue detenido por vecinos y entregado a la Policía.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Sub-Especializado en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo también ordenó 20,375 soles de reparación civil para la menor.