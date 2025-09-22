Desde tempranas horas, padres de familia de la institución educativa N.° 744 Jesús de Nazaret realizaron una protesta en los exteriores del Gobierno Regional de Junín para exigir el presupuesto destinado a la construcción de una nueva infraestructura. Los manifestantes señalaron que el gobernador Zósimo Cárdenas había firmado un acta comprometiéndose a iniciar la obra este año.

MIRA ESTO: Unos 60 centros de salud en riesgo por lluvias en la región Junín

El director del plantel, Ismael Paul Peña Casallo, expresó su preocupación por la situación de los estudiantes, quienes llevan más de tres años esperando la ejecución del proyecto. “Nuestros niños siguen estudiando en aulas improvisadas, sin las condiciones adecuadas para su aprendizaje”, lamentó.

TE PUEDE INTERESAR: Torre Torre: Acusan a pastor de abusar de una menor con dificultades para comunicarse

Por su parte, el gerente regional de Infraestructura, Rony Bejarano, indicó que aún no es posible destinar recursos debido a plazos normativos que deben cumplirse. Explicó que el compromiso asumido contempla el lanzamiento del proyecto en el último trimestre del año, descartando que se haya incumplido lo establecido.