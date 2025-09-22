Un pastor terminó detenido en la comisaría de Huancayo, luego de ser denunciado de abusar sexualmente a una menor de 11 años que sufre de discapacidad. La madre y abuela de la víctima, tras conocer el presunto delito trasladaron a la pequeña hacia el hospital El Carmen.

Todo habría ocurrido en horas del día del último sábado, en un zona de pastoreo de animales, del sector de Torre Torre, en Huancayo.

Luego de retornar a su vivienda, la pequeña de solo 11 años que sufre de discapacidad conductual y de comunicación, contó a su abuela P. E.E. (50) que una persona conocida la habría besado, para luego consumar el abuso sexual.

Posterior a ello, buscaron a la madre de la niña, J.Y.F.E.(27), informando del presunto caso de violación. Ambas mujeres trasladaron a la pequeña hacia el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo, para la atención médica de la presunta agraviada, a la vez solicitaron apoyo de uno de los policías del nosocomio.

Luego de presentar la denuncia verbal, ante los agentes de la comisaría de Huancayo, los efectivos, la noche del sábado, iniciaron un operativo de búsqueda y detención del presunto agresor, que fue identificado como Jorge Teófilo G.R.(54), el mismo que se encontraba dentro de su domicilio ubicado en el jirón Mantari, de la junta vecinal de Torre Torre, en Huancayo.

El detenido, negó que haya cometido el delito de abuso sexual; sin embargo fue trasladado a la comisaría de Huancayo, por el presunto delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en contra de una menor.

Por la complejidad, este caso pasó a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo. También se iniciaron las diligencias en conjunto con el Ministerio Público.

Incidencia

Según el Programa Nacional para la Prevención y Erradiación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familia – Warmi Ñan, en la región Junín, entre los meses de enero a julio del año en curso se atendieron 588 casos de violencia sexual en menores de edad, el tercero de mayor incidencia luego de física y psicológica.