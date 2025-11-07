Ni los años, ni sus canas los detuvieron en su instinto delictivo. Cuatro adultos mayores que sobrepasan los 60 años fueron protagonistas de hurtos en tiendas. Tres de ellos fueron capturados y dos son buscados Nadie sospecha de ellos por su avanzada edad, por ello simulando ser clientes cometieron los ilícitos.

A las 19:50 horas del miércoles, una pareja de sexagenarios que usaban unas gorras, ingresó al local de courier del Jr. Lobato N° 465, para preguntar sobre los envíos.

Luego se retirarse, esperaron 4 minutos que los empleados se distrajeran y en segundos, el varón de contextura delgada entró para sustraer la mochila, donde una trabajadora guardaba su laptop y documentos.

La agraviada pide que le devuelvan su computadora portátil donde guardaba su tesis y ofrece una recompensa; cualquier informe al 986035424.

También en supermercados

De otro lado, a las 20:00 horas, policías del “Grupo Terna”, retuvieron a Hugo Malpartida S. (60), quien andaba en muletas y Elva Cárdenas Q. (61), quienes ingresaron al centro comercial Plaza Vea de la Av. Ferrocarril, dónde como “caleteros” se apoderaron de shampoo, pasta dental, atún, aceites; todo valorizado en 339 soles.

Asimismo, los agentes “Terna”, la mañana de ayer jueves, aprehendieron a Pedro Mauricio F. (63), quien simulando ser cliente ingresa a un comercio consultando precios de varios productos, distrae a la vendedora y se lleva un rollo de cinta reflectante para luego huir en una mototaxi.