Un hombre identificado como Víctor Cipriano (25) fue sentenciado a 20 años de cárcel luego de que el Poder Judicial determinara su responsabilidad en actos graves que vulneraron la integridad y libertad sexual de una adolescente de 14 años en hechos ocurridos en 2021.

La investigación determinó que los episodios ocurrieron en una vivienda de la urbanización La Victoria, en el distrito de El Tambo, donde el procesado convivía con la menor y aprovechó la relación de familiaridad para ingresar sin autorización a su habitación y continuar afectándola en varias oportunidades durante aproximadamente tres meses. La adolescente permaneció en silencio por temor hasta que manifestó a su madre su angustia, lo que permitió realizar la denuncia.

TE PUEDE INTERESAR: Junín: cadena perpetua para hombre que agredió sexualmente a una adolescente

Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Zudi Lozano Rodríguez, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, presentó declaraciones, evaluaciones psicológicas y el certificado médico legal del Instituto de Medicina Legal, evidencias que permitieron acreditar los hechos ante el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.