Un hombre identificado como Nielson Pérez cumplirá cadena perpetua luego de que la Sala Mixta de Tarma confirmara la sentencia en su contra por un caso de actos contra la libertad sexual cometido en 2021 en perjuicio de una menor de 12 años en el distrito de Huasahuasi.

Las investigaciones señalaron que el procesado esperó que la colegiala estuviera sola en su vivienda en el distrito de Huasahuasi - Tarma, pese a la negativa de la menor ingresó por la fuerza al interior del domicilio donde la vejó sexualmente.

La víctima no contó de lo sucedido a sus padres por temor, sin embargo, el 16 de noviembre de 2016 presentó cólicos estomacales, al no calmar los dolores su madre le llevó a la posta de salud de Huasahuasi, donde le contó que fue víctima de violación sexual.

Durante la audiencia, el fiscal superior Lucio Raúl Amado Picón, representante de la Fiscalía Superior Penal de Tarma, presentó las pruebas que acreditaron la responsabilidad del acusado, logrando que el tribunal confirme la sentencia impuesta en primera instancia por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma.