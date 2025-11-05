Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del martes en el kilómetro 83 de la carretera Jauja–Huancayo, a la altura del distrito de Ataura, dejó tres personas heridas y serios daños materiales.

La docente Elba Villar Martínez, subdirectora del colegio emblemático San José de Jauja, resultó herida cuando su auto rojo fue impactado frontalmente por un vehículo negro que invadió el carril contrario.

También resultaron heridas María Valencia Lobato y Atena Ortega Valencia, ocupantes del otro vehículo, quienes fueron trasladadas al hospital EsSalud de Jauja con el apoyo de la Compañía de Bomberos.

Al llegar al lugar, efectivos de la Policía de Carreteras de Acolla y la Comisaría de Apata constataron que el conductor del vehículo negro había fugado. Testigos indicaron que el chofer habría intentado adelantar a un camión para recoger a un pasajero, maniobra que habría originado el accidente.