Más de diez puestos del Terminal Terrestre “Los Andes” fueron sancionados con más de S/ 16 mil tras detectarse excretas de roedores y graves deficiencias de salubridad, durante una inspección realizada por la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH).
La intervención se efectuó luego de recibir denuncias sobre la presencia de excretas en los techos de los stands y condiciones inadecuadas en los puestos de comida. Los fiscalizadores constataron techos deteriorados, grasa acumulada, utensilios sucios y alimentos mal conservados.
El gerente de Servicios Públicos, Ing. Jhansell Espinoza Cárdenas, informó que se otorgó un plazo de 15 días a la administración del terminal para corregir las observaciones, bajo advertencia de una nueva sanción o posible clausura si no se cumplen las medidas.