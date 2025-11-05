Un fatal accidente de tránsito ocurrió la noche del martes 4 de noviembre, alrededor de las 9:00 p. m., en el sector Portillo Alto, distrito de Río Negro, provincia de Satipo, cuando dos motocicletas colisionaron contra un auto.

El fuerte impacto dejó dos fallecidos, identificados como Rovilson Quispe Cuya (42) y Alfredo Contreras Cárdenas (18). Uno de ellos murió de manera instantánea, mientras que el otro perdió la vida camino al hospital de Satipo.

Familiares de las víctimas llegaron a la sede de Medicina Legal para el reconocimiento de los cuerpos. El hermano de Rovilson Quispe contó entre lágrimas que el fallecido trabajaba en su moto torito y en la chacra, y deja tres hijos en orfandad, de entre 8 y 22 años. Por su parte, familiares de Alfredo Contreras indicaron que el joven también laboraba en el campo y que vivía solo con sus hermanos, tras el fallecimiento de su madre hace tres meses.