Una nueva modalidad están empleando maleantes que operan en Huancayo, pidiendo dinero a sus víctimas o familiares por mensajes o por llamadas, tras los ilícitos perpetrados.

Cuatro de los presuntos malhechores, dos de ellos venezolanos fueron capturados.

“Alíniese, aquí manda el hampa de los Gallegos”, enviaron el mensaje por WhatsApp a un familiar del colombiano Lino L.A. (28), exigiéndole que les deposite 200 soles para que no lo maten.

Tras la amenaza, los familiares denunciaron el hecho ante la Policía de El Tambo, que ubicaron al agraviado en el distrito de Cajas.

Los policías realizaron la búsqueda y en la Av. Castilla e Intihuatana, intervinieron la moto sospechosa de placa 6808 ZA, allí detuvieron a los venezolanos José Alexander Barrientos Hernández (24) y David Jimenez Araujo (18), implicados en extorsión y presunto secuestro.

Los extranjeros detenidos fueron puestos a disposición de la efectivos de la Divincri.

Robo y extorsión

Otro hecho, se suscitó a las 18:10 horas del martes, serenos del distrito de Huancan, recibieron la denuncia de Yomar (23), quien pedía apoyo, porque su hermano Angelo T.O. (26), fue asaltado por desconocidos en el distrito de San Agustín de Cajas.

Los ladrones le sustrajeron un celular y la llave de su motocicleta de color negro. El agraviado refirió que los delincuentes lo estaban coaccionando, lo citaron primero a la plaza de Huancán, para devolverle sus bienes sustraídos a cambio que les entregue 300 soles.

Sin embargo, los maleantes cambiaron el lugar del encuentro al Jr. Catalina Huanca, frente a la I.E. Javier Heraud. En ese lugar, los serenos observaron que habían dos sospechosos quienes realizaban una llamada y optaron por intervenir con los policías del PAR de Huancán a Alexander Mescua Rojas (28), y Mayker De la Cruz Quispe (31).

Según la Policía, Luis Mescua, tenía en su poder el celular robado y éste dice que lo encontró en el distrito de Huayucachi. Los policías advierten que si se pide dinero a cambio de devolver lo robado estarían cometiendo delito de extorsión o coacción.