La investigación fiscal formuló la tesis de que Emerson Meneses Gutiérrez (23), residente en Idaho, Estados Unidos, habría ordenado el asesinato de su hija y de la madre adolescente en Surcubamba, Tayacaja, para eludir una pensión alimentaria.

De acuerdo con un testigo protegido, Meneses coordinó con su familia en Perú, y el 15 de octubre la joven fue citada con engaños por el abuelo paterno de la menor. En el paraje Linda Huaycco, madre e hija fueron estranguladas y sus cuerpos abandonados en costales de rafia.

Por este crimen, la Fiscalía Provincial Mixta de Surcubamba obtuvo nueve meses de prisión preventiva para Raydo Córdova Prado (27), mientras que Robert Córdova Meneses (20), su presunto cómplice, sigue prófugo.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar la participación de Meneses, señalado como autor intelectual del doble homicidio.