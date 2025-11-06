Diversas instituciones expresaron su pesar tras conocerse el fallecimiento del niño Jesús S.G, hijo del alcalde de la Municipalidad Distrital de Viques, Ronald Sapaico Ñávez, y de su esposa Tereza Gutiérrez. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial del municipio.

La Municipalidad Distrital de Pilcomayo, a nombre del alcalde Brayan Ninahuanca, regidores y trabajadores, extendió sus condolencias y muestras de solidaridad a la familia, destacando el profundo dolor que representa la partida de un menor.

En Viques, autoridades y trabajadores de la comuna también manifestaron su acompañamiento en este difícil momento. En su comunicado, señalaron que “no hay palabras para calmar el dolor de la familia” y enviaron fuerza y resignación al alcalde y a sus seres queridos ante esta irreparable pérdida.