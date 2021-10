Mientras que la comuna huanca, precisó que ningún espectáculo público cuenta con autorización hasta el momento, lo cierto es que con afiches en las calles y con anuncios en las redes sociales, se anuncia la realización de diversos conciertos, festivales de rock, entre otros para el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre.

En un local de Palián se anuncia un concierto de música tropical y andina, con diversos grupos y artistas. En el mismo local el 1 de noviembre, también se anuncia un concierto de rock.

Anuncian también intervenciones

Al respecto el gerente de Promoción Económica y Turismo, Hugo Bustamante, manifestó que aún no les han otorgado el permiso, ya que les pidieron las garantías que otorga la subprefectura y si no lo presentan no recibirán la autorización.

“Si se desarrollan estos espectáculos sin contar con la autorización, vamos a acudir a clausurarlos desde el sábado en la mañana, salvo que obtengan la autorización hasta el viernes”, explicó.

Acotó que los empresarios deben tener su certificado de defensa civil y de la Subprefectura, posteriormente, la comuna entrega la autorización.

Solo restaurantes

En el caso de locales ubicados en el Jirón Puno, indicó que estos pueden funcionar acorde a sus licencias que son de restaurantes, café o fuente de soda, de lo contrario, pueden ser multados con el 100% de la UIT (S/4400) por ampliación de giro.

El funcionario agregó que se dispuso la inamovilidad de su personal de policías municipales e inspectores para la vigilancia de estas fechas festivas.

Los trabajadores municipales trabajarán el domingo para vigilar el comercio ambulatorio, asimismo, fiscalizadores vigilarán que los comercios realicen actividades permitidas y la unidad de Bromatología verá todo el tema de salubridad de la actividad comercial.

El jefe la región policial Junín, coronel PNP, César Ramos manifestó que el personal policial saldrá a patrullar el 31 de octubre, para que se cumplan las disposiciones del Ministerio del Interior.

Recalcó que acudirán a los locales junto al personal de la municipalidad e impondrán las papeletas, a quienes incumplan las medidas por la emergencia sanitaria del COVID.