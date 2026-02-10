Chanchamayo: Alcaldes de Mazamari y San Luis de Shuaro deberán pagar S/ 165 mil por infringir norma electoral

La reunión multisectorial desarrollada en la ciudad de Huancayo para evaluar la situación de la Nueva Carretera Central derivó en el anuncio de un paro regional de 48 horas, impulsado por organizaciones de la sociedad civil, ante la desconfianza generada por las decisiones recientes del Gobierno Central respecto al proyecto.

Autoridades regionales, alcaldes, gremios empresariales y organizaciones sociales de la macroregión central se reunieron en Huancayo para exigir garantías concretas para la ejecución de la Nueva Carretera Central; sin embargo, la mesa técnica se desarrolló sin la presencia del Ejecutivo, congresistas de Junín ni autoridades clave del sector.

Durante la reunión, la Cámara de Comercio de Huancayo expresó su preocupación por la reducción presupuestal del proyecto y la ausencia de los ministros de Transportes y Comunicaciones y de Economía y Finanzas, señalando que esta obra es impostergable y debe iniciar su ejecución en 2026 con financiamiento completo.

El gobernador regional de Junín informó que el proyecto ya se encuentra en fase de inversión, con más de 600 millones de soles ejecutados en estudios y liberación de predios, y advirtió que los constantes cambios en el Ejecutivo han generado retrasos de más de 400 días. Asimismo, cuestionó la reciente resolución del contrato de asistencia técnica en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno con Francia, señalando que esta decisión pone en riesgo la continuidad del proyecto.

En representación de la sociedad civil, el Comando Unitario de Lucha anunció la convocatoria a un paro regional de 48 horas, con posibilidad de ampliarse a nivel macroregional, al considerar que la región ha sido “burlada” por el Gobierno Central. Los dirigentes exigieron decisiones políticas inmediatas y la renuncia de los ministros responsables del sector Transporte y Economía.

Ante los cuestionamientos, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional aseguraron que la Nueva Carretera Central no está paralizada y que la resolución corresponde únicamente al contrato de asistencia técnica, no al acuerdo de gobierno a gobierno con Francia. Informaron que se vienen realizando coordinaciones con la Embajada de Francia para garantizar una nueva asistencia técnica.

La reunión culminó en un clima de tensión y sin acuerdos definitivos, mientras organizaciones sociales ratificaron la medida de protesta en defensa del proyecto vial.