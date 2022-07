Son los agricultores de San Juan de Iscos, Santiago León de Chongos Bajo, Ahuac en la provincia de Chupaca y, Sicaya y Pilcomayo en Huancayo, los que iniciaron con el bloqueo de vías en el Puente Breña, que separa los distritos de Pilcomayo y El Tambo.

“Estamos cansados de puras promesas y nada de cumplirlo. En marzo el presidente (Pedro Castillo) se comprometió en apoyar al sector agrario con la reducción del costo de fertilizantes sin embargo ya pasaron los 90 días de plazo y hasta el momento no hay nada”, contaron los pobladores de San Juan de Iscos. “Estamos por empezar la temporada grande de siembra de papa, maíz y otros, sin embargo hasta ahora no bajan los fertilizantes. Antes comprábamos con 65 soles el saco y hoy está por encima de los 260 soles. Con estos previos no podemos iniciar la siembra”, comentaron desde la comunidad campesina de Ahuac.

Los hombres y mujeres del campo, se sentaron en medio de la vía para masticar su coca y tomar fuerzas para continuar su medida de lucha hasta lograra sus objetivos. Otros se organizaron y llevaron algunos tubérculos sancochados como almuerzo y chicha morada que era compartidos por todos.

“Somos hombres del campo, nuestra coca nos da fuerza y estamos decididos en no dar tregua hasta que se cumpla las promesas. Si, nosotros no sembramos, los mercados de Huancayo, Lima y otros se quedan sin alimentos, eso tienen que pensar las autoridades”, señalaron de Sicaya.

Resguardo. Más de un centenar de policías de la Unidad de Servicios Especiales, patrullaje a pie, Fuerzas Especiales y Unidad de Tránsito de Huancayo, fueron desplegados para este punto en el Puente Breña, los mismos que custodiaron que no se registre enfrentamientos u otro tipo de desmanes por personas infiltradas entre los manifestantes.

Hasta el lugar también llegaron, el jefe de la VI Macro región Policial Junín Huancavelica, general PNP Gregorio Villalón, el jefe de la Región Policial Junín, coronel PNP Colin Sim y el jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS), coronel PNP Edward Díaz, quienes dialogaron con los manifestantes y los instaron a realizar sus medidas de lucha sin llegar a enfrentamientos.

Son tres gremios de transportistas

En el sector transportes se sumaron a la medida la Asociación de Transportistas Cementeros, carga de verduras y otros.

“En la región Junín somo tres grandes gremios Asociación de Transportistas Cementeros, Asotrac y todos los que transportan minerales. El día de hoy estamos haciendo la lucha de motores apagados. La medida de nosotros será de manera pacífica y hemos pedido el apoyo de autos colectivos, transporte urbano y otros que seguro se unirán posteriormente”, mencionó el dirigente Juan Carlos Lagos.

Exigen presencia de autoridades del Gobierno Central

En horas de la tarde, hasta el Puente Breña, llegaron un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el director regional de Agrorural, enviados de la Autoridad Local del Agua y el prefecto regional, Brangil Mateo, quienes buscaron un diálogo con los dirigentes de los agricultores y regantes.

“Hemos acordado que la medida de lucha continuará por toda la noche de hoy (ayer) y mañana (hoy). El compromiso de los funcionarios es la llegada del viceministro de Agricultura, para sostener una reunión en instalaciones de la Escuela de Suboficiales PNP de Pilcomayo. Nosotros presentaremos la siembra del agua a lo largo de la cuenca del Cunas y subsidio en la adquisición de todo tipo de fertilizantes”, señaló el presidenta de la Cuenca del Cunas Jorge Ochoa.

La reunión se iniciará a las 10:00 de la mañana de hoy. Sobre la reducción en el precio de combustibles, los hombres del volante buscarán sostener un encuentro con el representante del Ministerio de Energía y Minas, a quien propondrán que los beneficios caducados lleguen a los transportistas minoristas que no cuenten con varias flotas.