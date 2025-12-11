Un automóvil de placa AXY-227 terminó volcado la madrugada de este martes en el tramo Matachico–Acaya de la Carretera Central, luego de caer a una cuneta y quedar con las llantas hacia arriba. El vehículo, un Hyundai conducido por Alberto Acevedo Asto (39), se desplazaba en la ruta La Oroya–Jauja cuando ocurrió el accidente.

Producto del despiste, resultaron heridos el conductor, su esposa Yakely Peña Hilares (35) y su hijo Axel Acevedo Peña (16). Los tres fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Las causas del accidente aún son materia de investigación por parte de las autoridades.