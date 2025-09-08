Trece personas resultaron heridas luego de que un bus interprovincial de la empresa Ticllas se despistara y volcara esta madrugada en el km 108 de la carretera Huancayo–Jauja, a la altura del distrito de Orcotuna.

La unidad, de placa BYE-106 y conducida por Hermógenes Quispe Huaira (52), transportaba a 50 pasajeros desde Huancayo con destino a la selva central. Policías de Carreteras de Chupaca y vecinos de la zona auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales y clínicas de Huancayo.

Según las primeras indagaciones, el accidente habría sido provocado por el cansancio y el sueño del chofer, que conducía varias horas continuas en una ruta extensa que incluía Andahuaylas, Lima, Huancayo y Pangoa. La Policía Nacional realiza las diligencias correspondientes mientras el bus permanece retenido en el lugar.