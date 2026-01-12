Un hombre de 50 años fue enviado a nueve meses de prisión preventiva por su presunta participación en el asalto y violación de una joven de 18 años en el mirador de Sapallanga, ocurrido la noche del 30 de noviembre de 2025. La medida fue dictada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en violencia contra la mujer, tras un requerimiento del Ministerio Público.

Según la investigación, el acusado Carlos William Rafael Ccacro y un cómplice interceptaron a la víctima y a su acompañante cuando descendían del mirador, los despojaron de sus pertenencias y luego los llevaron a una zona alejada, donde ataron a ambos y sometieron sexualmente a la joven bajo amenazas con arma de fuego y cuchillo.

El imputado fue identificado gracias al rastro dejado por transferencias realizadas mediante Yape, además del reconocimiento físico y el análisis de sus redes sociales. La Fiscalía sostiene que el detenido estaría implicado en al menos otros tres ataques con el mismo modus operandi en sectores como Ocopilla, Cajas Chico y Sapallanga.

Mientras se continúa la búsqueda del segundo involucrado, la Fiscalía exhortó a otras posibles víctimas a denunciar para fortalecer la investigación y evitar que estos hechos queden impunes.