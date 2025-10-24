Decenas de ciudadanos de Huancayo y Jauja denunciaron haber sido víctimas de una millonaria estafa por parte de la aplicación “Green Home”, que ofrecía ganancias diarias por invertir en árboles virtuales supuestamente vinculados a proyectos ecológicos.
MIRA ESTO: Junín: Evalúan declaratoria de iglesias y cementerio del valle del Canipaco como Patrimonio Cultural de la Nación
Muchos usuarios incluso pidieron préstamos para participar, confiando en la promesa de rentabilidad asegurada. Sin embargo, la plataforma colapsó repentinamente y sus administradores desaparecieron, dejando sin acceso ni información a los inversionistas.
TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Peperas usan casa abandonada y a punto de caer como bar clandestino
Según las denuncias, las pérdidas individuales oscilan hasta 15 mil soles. Los promotores operaban mediante grupos de WhatsApp y Telegram, donde ofrecían supuestos “planes verdes” con rentabilidad de hasta 50 años.