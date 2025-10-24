Decenas de ciudadanos de Huancayo y Jauja denunciaron haber sido víctimas de una millonaria estafa por parte de la aplicación “Green Home”, que ofrecía ganancias diarias por invertir en árboles virtuales supuestamente vinculados a proyectos ecológicos.

Muchos usuarios incluso pidieron préstamos para participar, confiando en la promesa de rentabilidad asegurada. Sin embargo, la plataforma colapsó repentinamente y sus administradores desaparecieron, dejando sin acceso ni información a los inversionistas.

Según las denuncias, las pérdidas individuales oscilan hasta 15 mil soles. Los promotores operaban mediante grupos de WhatsApp y Telegram, donde ofrecían supuestos “planes verdes” con rentabilidad de hasta 50 años.