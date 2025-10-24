La racha de accidentes continúa en las vías que conectan la sierra central con Lima. En el kilómetro 45 de la carretera Canta–Huayllay, cerca de la laguna Siete Colores, un camión cisterna de placa ZV-770 que trasladaba combustible volcó y quedó a medio tonel. La baranda de seguridad evitó que la pesada unidad se desbarrancara. El conductor resultó herido y fue auxiliado por transportistas que circulaban por la zona.

Horas más tarde, en el sector de Chicla, un camión que transportaba choclos con destino a Lima sufrió un aparatoso accidente al impactar contra un puente, quedando recostado a un lado de la vía.

Ambos siniestros generaron congestión vehicular, por lo que las autoridades pidieron la intervención inmediata de las unidades de emergencia para liberar el tránsito y prevenir nuevos accidentes.