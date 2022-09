El candidato de la provincia de Huancayo, Emerson Nolasco, protagonizó el pasado lunes un accidente de tránsito entre los jirones Loreto y Moquegua, en el centro de Huancayo. Su camioneta, conducida por su chofer personal, impactó con otro vehículo. No es la primera vez que Nolasco es protagonista en una infracción. En mayo de este año fue sancionado y junto con él, sus candidatos a regidores también son renuentes en infracciones de tránsito.

Otras multas

Emerson Nolasco fue sancionado hace unos meses con la falta M40 por conducir con la licencia vencida, considerada una falta muy grave. Según la página de verificación de papeletas del Ministerio de Transportes esta multa aún no ha sido pagada.

Nolasco lleva en su lista de regidores a personas que como él también tienen infracciones. Carlos Alberto Tolentino Jaime, tercero en su lista, registra 3 infracciones, dos de ellas este año y una en 2011.

Jane Ospinal Escajadillo, segunda en la lista, registra la infracción G11 en junio de este año. Pero quien más multas tiene es su regidor Gedeon Ticse Bernaola: 7 infracciones al reglamento de tránsito y ninguna de ellas ha sido cancelada.

RESPONDE. En el caso del accidente de Emerson Nolasco, se pronunció a través de sus redes: “Producto del accidente he procedido a bajarme del vehículo a conversar con el otro conductor y acordamos arreglar el problema y dejé al conductor para que se traslade al taller y se pueda reponer todos los daños ocasionados luego he procedido a retirarme de la zona del accidente caminando”, sostuvo. A Correo no le respondió.